Concordia: Radiografía de la depuración municipal entre ausentismo crónico, delitos graves y condenas judiciales y vinculación al narcomenudeo

La alarmas que se encendieron semanas atrás tras detectarse «robos hormiga» en el corralón municipal fueron solo la punta del iceberg. En una entrevista exclusiva con 7Paginas, el Dr. Ignacio Del Valle, titular de la Subsecretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Concordia, brindó un diagnóstico contundente sobre la situación del personal y el cambio de paradigma en el control disciplinario.

Un salto estadístico que sorprende

Las cifras hablan por sí solas y marcan un contraste drástico con la administración anterior. Según Del Valle, durante los ocho años de gestión de Enrique Cresto solo se contabilizaron ocho sumarios. En contrapartida, la gestión actual registra cerca de 100 expedientes, con 34 sanciones en el primer año y 56 en el segundo.

«No es que seamos unos iluminados, simplemente aplicamos las normas vigentes que permiten al Estado controlar a su personal», explicó el funcionario. El objetivo, según detalló, es implementar un sistema de «premios y castigos» que garantice los derechos del trabajador cumplidor y aparte a quienes incurren en faltas graves o delitos.

Del narcomenudeo a la prisión efectiva

El intendente Francisco Azcué ha sido tajante: personas vinculadas al narcotráfico no tienen lugar en la estructura municipal. Del Valle ratificó esta línea, señalando que se han encontrado con situaciones que superaron su capacidad de asombro, incluso viniendo de la actividad privada.

Entre los casos más graves, se encuentran agentes con sentencias judiciales firmes por delitos comunes y otros gravosos, como la comercialización de estupefacientes. Incluso se detectaron maniobras de estafa interna, como el cobro irregular de arreglos en el cementerio municipal por parte de personal no facultado.

El «Manual» de las irregularidades: Los expedientes al desnudo

7Paginas tuvo acceso a un resumen de los sumarios más recientes, que exponen el grado de liviandad y falta de compromiso de ciertos agentes. La mayoría de las cesantías se fundamentan en la Ordenanza 11.275/49 por abandono de servicio (más de 15 inasistencias injustificadas).

Casos de Cesantía (Expulsión del municipio):

Antonio Luis Arriola (Legajo 5009): El caso más extremo. Se aconsejó la cesantía tras ser condenado a 10 años de prisión efectiva por Abuso Sexual con Acceso Carnal Reiterado. Se encuentra detenido desde 2022.

Liliana Rosa Carballo (Legajo 6414): Acumula tres sumarios. En uno de ellos registra más de 100 días de inasistencia en menos de un año. No compareció a las indagatorias.

Natalia Beatriz Pezzarini (Legajo 6315): Registra inasistencias casi diarias durante seis meses. Fue declarada en rebeldía.

Alejandra Evangelina Monzón (Legajo 3308): Inasistencias reiteradas durante todo el 2023. Tuvo que ser citada por edictos al no ser localizada.

Juan Andrés Guibaudo (Legajo 6483): Cesantía por abandono de servicio (más de 20 inasistencias injustificadas).

Camila Beatriz Corrado (Legajo 6380) y María Florencia Perull (Legajo 6705): Ambas con pedidos de cesantía por faltas injustificadas masivas y falta de registración.

Suspensiones y traslados:

Emiliano Lencina (Legajo 6503): Fue denunciado por incumplimiento de funciones en la Peatonal. Personal policial debió realizar sus tareas ante su inacción. Se aconsejó suspensión y traslado.

Resistencia al orden

El Dr. Del Valle reconoció que este «nuevo orden» generó fuertes resistencias iniciales, incluyendo denuncias por supuesto acoso laboral hacia funcionarios que simplemente exigían el cumplimiento de tareas.

«Nos encontramos con gente que ante una orden utilizaba vías que no correspondían. Afortunadamente, a medida que conocieron la gestión, eso fue desapareciendo», explicó. Respecto a áreas sensibles como recolección de residuos, negó la existencia de amparos judiciales, aunque admitió intimaciones por cambios en las condiciones laborales, las cuales defendió como relocalizaciones para mejorar el ambiente de trabajo.

«Para el trabajador que hace las cosas bien, todas las de la ley; para el que ha torcido su rumbo, tiene que haber un régimen sancionatorio», concluyó Del Valle, dejando claro que la depuración de la planta municipal continuará a medida que avancen los expedientes en trámite.

Redaccion de 7Paginas