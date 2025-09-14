Concordia reacondicionó su laboratorio vial y volvió a poner en marcha la prensa hidráulica para controlar la calidad del hormigón

En este marco, Bruno Gastambide, director de Obras Viales y Mantenimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano, explicó que “personal de la empresa Loma Negra visitó el área de control de calidad y, junto con técnicos municipales, avanzaron con la puesta en marcha y calibración de la prensa hidráulica que se encontraba obsoleta. Este equipo es fundamental porque nos permite controlar la resistencia y calidad del hormigón tanto el producido por el municipio como el adquirido a proveedores, que luego se utiliza en distintas obras para la ciudad”.

El control de calidad del hormigón resulta determinante porque asegura que las estructuras cumplan con las normas de seguridad y durabilidad. En esa línea, Emanuel Illescas, responsable del laboratorio, detalló que “la prensa hidráulica permite ensayar la resistencia a la compresión de las probetas de hormigón endurecido, asegurando que el material soporte las cargas previstas y que las obras públicas sean seguras y perdurables en el tiempo”.

De acuerdo a lo indicado a 7Paginas, con la puesta en marcha de esta maquinaria, el municipio fortalece su capacidad de verificación técnica y garantiza que cada obra realizada en Concordia cuente con materiales confiables y de calidad, reafirmando el compromiso con el desarrollo urbano sustentable y seguro.