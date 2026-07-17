Concordia: realizan cortes de pelo gratuitos y reciben donaciones en Plaza 25 de Mayo

Una nueva jornada solidaria se lleva adelante este viernes en Plaza 25 de Mayo, en pleno centro de Concordia, donde vecinos pueden acceder a cortes de pelo gratuitos y, al mismo tiempo, colaborar con una campaña de recolección de donaciones destinada a familias que atraviesan dificultades económicas.

La actividad comenzó a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 20 horas, ofreciendo un servicio gratuito para todas aquellas personas que lo necesiten.

La iniciativa tiene como objetivo brindar un espacio de contención y acompañamiento a vecinos en situación de vulnerabilidad, permitiéndoles acceder sin costo a un servicio básico como el corte de cabello.

Los organizadores destacaron que se trata de un gesto que busca fortalecer la autoestima y la dignidad de quienes atraviesan momentos difíciles, al tiempo que promueve la solidaridad entre los concordienses.

Además de los cortes de pelo, durante toda la jornada se reciben donaciones de ropa, frazadas y alimentos, elementos que posteriormente serán distribuidos entre familias que requieren asistencia.

Por ese motivo, invitaron a la comunidad a acercarse no solo para utilizar el servicio gratuito, sino también para colaborar con algún aporte que pueda ayudar a quienes más lo necesitan.

En ese sentido remarcaron que cada colaboración, por pequeña que sea, puede marcar una diferencia para muchas personas.

Bajo el lema «Tu ayuda hace la diferencia. Sumemos entre todos», convocan a los vecinos de Concordia a participar de esta campaña solidaria que combina asistencia directa con un fuerte compromiso comunitario en beneficio de quienes atraviesan una situación de mayor vulnerabilidad.

Por Exequiel Bond