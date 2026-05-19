Concordia realizará la conferencia “Municipios que impulsan emprendedores”

La actividad contará con la presencia del intendente de Leandro N. Alem, Matías Sebely, quien compartirá experiencias de gestión vinculadas al impulso emprendedor, la innovación pública y el trabajo articulado entre municipios para generar oportunidades de crecimiento económico y social.

Desde el municipio señalaron a 7Paginas, que el encuentro tiene como objetivo generar un espacio de intercambio, aprendizaje y vinculación entre los distintos actores del ecosistema emprendedor, promoviendo herramientas que fortalezcan los proyectos productivos locales y el desarrollo territorial.

El director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, destacó la importancia de la propuesta y remarcó que la gestión municipal continúa acompañando a quienes emprenden y generan trabajo en la ciudad.

“Estos espacios permiten aprender de experiencias exitosas, compartir herramientas y fortalecer el entramado productivo local”, expresó el funcionario.

Además, sostuvo que “el crecimiento del ecosistema emprendedor se logra cuando el Estado, el sector privado y la comunidad trabajan de manera conjunta”, subrayando que la conferencia apunta a consolidar esa articulación y abrir nuevas oportunidades para los emprendedores concordienses.

La actividad es organizada por la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo y forma parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión local en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

La conferencia se llevará a cabo el jueves 21 de mayo, a las 9:30 horas, en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia, ubicado en Mitre 76. La convocatoria está dirigida especialmente a emprendedores, cooperativas, asociaciones civiles, estudiantes y vecinos interesados en el desarrollo productivo local.