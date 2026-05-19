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Martes 19 de mayo de 2026
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Concordia realizará la conferencia “Municipios que impulsan emprendedores”

La Municipalidad de Concordia invitó a emprendedores, trabajadores de la economía social, cooperativas, pymes y público interesado a participar de la conferencia “Innovación, desarrollo local y trabajo conjunto para fortalecer el ecosistema emprendedor”.
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Redacción 7Paginas

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La actividad contará con la presencia del intendente de Leandro N. Alem, Matías Sebely, quien compartirá experiencias de gestión vinculadas al impulso emprendedor, la innovación pública y el trabajo articulado entre municipios para generar oportunidades de crecimiento económico y social.

Desde el municipio señalaron a 7Paginas, que el encuentro tiene como objetivo generar un espacio de intercambio, aprendizaje y vinculación entre los distintos actores del ecosistema emprendedor, promoviendo herramientas que fortalezcan los proyectos productivos locales y el desarrollo territorial.

El director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, destacó la importancia de la propuesta y remarcó que la gestión municipal continúa acompañando a quienes emprenden y generan trabajo en la ciudad.

“Estos espacios permiten aprender de experiencias exitosas, compartir herramientas y fortalecer el entramado productivo local”, expresó el funcionario.

Además, sostuvo que “el crecimiento del ecosistema emprendedor se logra cuando el Estado, el sector privado y la comunidad trabajan de manera conjunta”, subrayando que la conferencia apunta a consolidar esa articulación y abrir nuevas oportunidades para los emprendedores concordienses.

La actividad es organizada por la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo y forma parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión local en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

La conferencia se llevará a cabo el jueves 21 de mayo, a las 9:30 horas, en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia, ubicado en Mitre 76. La convocatoria está dirigida especialmente a emprendedores, cooperativas, asociaciones civiles, estudiantes y vecinos interesados en el desarrollo productivo local.