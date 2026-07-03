Concordia realizará una jornada gratuita de vacunación para personas mayores de 60 años

La actividad es organizada por el Departamento de Políticas de la Tercera Edad, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, en conjunto con la Secretaría de Salud municipal.

Segun se dijo a 7Paginas, el operativo se desarrollará el próximo martes 7 de julio, de 9:00 a 12:00 horas, en la Sala de Capacitaciones Laborales del Centro Cívico de Concordia, ubicada en el primer piso del edificio situado en la intersección de las calles Mitre y Pellegrini.

Durante la jornada se aplicarán de manera gratuita las vacunas Antitetánica, Antineumocócica, Hepatitis B y Antigripal, de acuerdo con lo establecido por el Calendario Nacional de Vacunación y las indicaciones del personal sanitario.

Desde el municipio informaron que quienes asistan deberán presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y, en caso de poseerla, la libreta de vacunación, lo que permitirá verificar y actualizar los esquemas correspondientes.

La iniciativa forma parte de las políticas públicas que impulsa la gestión municipal para facilitar el acceso a la prevención y garantizar el cuidado de la salud de las personas mayores, acercando servicios esenciales a la comunidad.

Asimismo, desde la Municipalidad señalaron que esta nueva jornada da continuidad al trabajo articulado que vienen desarrollando la Secretaría de Salud y el Departamento de Políticas de la Tercera Edad mediante operativos de vacunación en distintos barrios y espacios de la ciudad, promoviendo un envejecimiento activo, saludable y con mayor acceso a la atención sanitaria.