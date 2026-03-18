Concordia realizará una jornada intensiva para prevenir consumos problemáticos y presentará su plan 2026

El encuentro se desarrollará en el Salón B del Centro de Convenciones y servirá además para presentar oficialmente el cronograma de capacitaciones 2026.
Destinada a la comunidad educativa y social
La convocatoria está dirigida a equipos directivos y docentes —de 5º y 6º grado del nivel primario y de 1º a 6º año del nivel secundario—, así como a referentes de organizaciones sociales y miembros de la sociedad civil interesados en sumarse a esta red de prevención.
La iniciativa consolida un trabajo iniciado en 2025, que ya alcanzó a más de 4.600 jóvenes de 32 escuelas de Concordia.
Cronograma de la jornada
La actividad contará con distintas instancias de trabajo:
08:00 horas: Encuentro técnico entre el Observatorio Social, equipos de salud de los CAPS municipales y provinciales y la Comisión de Consumos Problemáticos de la Mesa Local.
09:15 horas: Reunión informativa para los Preventores en Consumos Problemáticos, formados bajo lineamientos del Ministerio de Salud de Entre Ríos, con el objetivo de coordinar acciones territoriales.
A las 10:30 horas, se realizará la presentación central del programa “Re-Ensamblar lo Social”, impulsado junto a la Fundación Crear Vale la Pena y la Asociación Civil Observatorio Social Argentino, con la participación de autoridades municipales y provinciales.
Fortalecer la contención
Desde la organización destacaron a 7Paginas, que el objetivo es integrar datos técnicos, formación docente y trabajo territorial para fortalecer la contención de niños, adolescentes y jóvenes.
Las inscripciones se encuentran abiertas mediante formulario online, y se entregarán constancias de asistencia a quienes lo requieran.