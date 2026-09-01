Concordia realizará una jornada para actualizar y extender los beneficios de la tarjeta SUBE

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, llevará adelante una jornada especial destinada a la actualización y extensión de los beneficios de la tarjeta SUBE para estudiantes, docentes y personas con discapacidad.
La actividad se realizará el próximo viernes 4 de septiembre, en el horario de 8:00 a 12:00, en la Escuela “Pancho” Ramírez, ubicada en la intersección de Odiard y avenida Presidente Illia.
Desde el municipio informaron que durante la jornada los beneficiarios podrán realizar los trámites correspondientes para acceder, actualizar o extender los beneficios vigentes.
Qué documentación se debe presentar
Para los estudiantes de los niveles primario, secundario y terciario, será necesario concurrir con:
DNI.
Tarjeta SUBE.
Certificado de alumno regular firmado por la institución educativa.
En el caso de los docentes, deberán presentar:
DNI.
Tarjeta SUBE.
Constancia expedida por la Dirección Departamental de Escuelas.
Por su parte, las personas con discapacidad deberán concurrir con:
DNI.
Fotocopia del Certificado Único de Discapacidad.
Para quienes todavía no tienen tarjeta SUBE
Desde la Dirección de Tránsito y Transporte informaron además que quienes no posean una tarjeta SUBE y necesiten obtenerla podrán hacerlo presentando una fotocopia de su DNI.
La jornada busca facilitar la realización de estos trámites y permitir que los distintos sectores beneficiarios puedan mantener actualizados los descuentos y beneficios correspondientes para utilizar el transporte público de pasajeros.