Concordia: realizarán una jornada de Ecocanje por el Día Mundial de la Educación Ambiental

La actividad se desarrollará el próximo lunes, en el horario de 8 a 12, en la Plaza 25 de Mayo. Durante la jornada, personal del área de Ambiente recibirá residuos eléctricos y electrónicos en desuso y, a cambio, entregará plantas suculentas a quienes participen de la iniciativa.

Desde la organización detallaron a 7Paginas que se podrán llevar celulares y tablets, computadoras, teclados y mouse, impresoras y escáneres, cables, cargadores y fuentes, además de pequeños electrodomésticos como licuadoras, planchas y secadores de pelo.

En tanto, se aclaró que no se recibirán lámparas ni tubos fluorescentes, pilas o baterías sueltas, cartuchos de tinta y tóners, residuos electrónicos ni equipos rotos que presenten partes peligrosas expuestas.

La propuesta forma parte de las acciones que impulsa el municipio para fomentar la educación ambiental y el reciclado responsable de aparatos eléctricos y electrónicos, evitando su disposición inadecuada y el impacto negativo en el ambiente.

Para mayor información o consultas, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico concordiasustentable@gmail.com

o vía WhatsApp al 3454080317.