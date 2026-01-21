7PAGINAS

Miércoles 21 de enero de 2026
Concordia: realizarán una jornada de Ecocanje por el Día Mundial de la Educación Ambiental

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se conmemora cada 26 de enero, la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia llevará adelante una jornada de Ecocanje, con el objetivo de promover prácticas responsables en el manejo de residuos y concientizar sobre el cuidado del ambiente.
La actividad se desarrollará el próximo lunes, en el horario de 8 a 12, en la Plaza 25 de Mayo. Durante la jornada, personal del área de Ambiente recibirá residuos eléctricos y electrónicos en desuso y, a cambio, entregará plantas suculentas a quienes participen de la iniciativa.

Desde la organización detallaron a 7Paginas que se podrán llevar celulares y tablets, computadoras, teclados y mouse, impresoras y escáneres, cables, cargadores y fuentes, además de pequeños electrodomésticos como licuadoras, planchas y secadores de pelo.

En tanto, se aclaró que no se recibirán lámparas ni tubos fluorescentes, pilas o baterías sueltas, cartuchos de tinta y tóners, residuos electrónicos ni equipos rotos que presenten partes peligrosas expuestas.

La propuesta forma parte de las acciones que impulsa el municipio para fomentar la educación ambiental y el reciclado responsable de aparatos eléctricos y electrónicos, evitando su disposición inadecuada y el impacto negativo en el ambiente.

Para mayor información o consultas, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico concordiasustentable@gmail.com

o vía WhatsApp al 3454080317.