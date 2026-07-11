Concordia: realizaron un operativo de prevención y concientización por el uso de bicicletas en la Peatonal y plazas públicas

El procedimiento fue desarrollado por personal policial de diferentes áreas de la Departamental Concordia, con la participación de efectivos de la Comisaría del Menor y la Familia y de la Sección Cuerpo y Guardia.

Según se dijo a 7Paginas, la principal finalidad del operativo fue dialogar con niños, niñas y adolescentes que circulaban en bicicleta por sectores donde esta actividad está prohibida o no se encuentra habilitada, debido al riesgo que representa tanto para quienes conducen los rodados como para los peatones.

Durante los recorridos, los uniformados brindaron recomendaciones sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y utilizar los espacios especialmente destinados para la circulación de bicicletas, buscando evitar situaciones que puedan derivar en accidentes.

Desde la fuerza policial señalaron que estas acciones apuntan no solo a la prevención, sino también a generar conciencia sobre el uso responsable de los espacios públicos, fomentando una convivencia armónica entre ciclistas y peatones.

Asimismo, indicaron que este tipo de operativos continuará realizándose en distintos sectores de Concordia como parte de las tareas preventivas que desarrolla la Policía de Entre Ríos para reforzar la seguridad y el orden en los lugares de mayor concurrencia.