Concordia recibe al campeonato regional masculino de boxeo

Participarán púgiles de las provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Las peleas se desarrollarán en el Gimnasio de la ex Escuela Comercio Nº1, a partir de las 21 horas. El valor de la entrada es de $3.000.

“Para nosotros es una gran responsabilidad pero también un orgullo que la Federación Entrerriana haya confiado en Concordia para hacer este Campeonato Regional. Arriba del ring estarán los mejores de la provincia porque cada delegación trae a sus campeones, por lo que todas las peleas, desde la primera, serán realmente espectaculares”, dijo Sergio Krunfli, presidente de la Comisión Municipal de Boxeo.

DELEGACIONES

Córdoba

Hasta 49kgs: Juan Martín Gómez Cornejo.

Hasta 56kgs: Cristian Damián Agüero.

Hasta 60kgs: Santiago Darío Tulián.

Hasta 64kgs: Calógero Cheta.

Hasta 75kgs: Santiago Héctor Arrieta.

Hasta 81kgs: Kevin Benjamín Oga.

Hasta 91kgs: Adonis Leonel Espíndola.

de 91kgs. Matías Gastón Stagnari.

Santa Fe

Hasta 49kgs: Dorian Ocampo.

Hasta 52kgs: Felipe Nicolás Balbi.

Hasta 56kgs: Joel Frutos.

Hasta 60kgs: Jonathan Darío Salcedo.

Hasta 64kgs: Agustín Travaglini.

Hasta 69kgs: Marcos López.

Hasta 75kgs: Emiliano Pacheco.

Hasta 81kgs: Bautista Mazzón.

Hasta 91kgs: Mateo Álvarez.

de 91kgs: Alan Damian Erard.

Entre Ríos

Hasta 49kgs: Alberto Ariel Altamirano.

Hasta 52kgs: Sebastián Yamil Camacho.

Hasta 56kgs: Rafael Alberto Rojas.

Hasta 60kgs: Walter Franco Casco.

Hasta 64kgs: Alan Ezequiel Godoy.

Hasta 69kgs: Pablo Basualdo.

Hasta 75kgs: Iván Frutos.

Hasta 81kgs: Alan Guanes.

Hasta 91kgs: Marcos Ricardo Alcoba.

de 91kgs: Nahuel Ramón Vera.

CONFERENCIA Y PRESENTACIÓN

Este jueves 25 de septiembre se estará desarrollando la conferencia de prensa para dar los detalles del Campeonato Regional. Será a las 19 horas en Pellegrini 520.

El viernes 26 de septiembre, a las 20 horas en el Gimnasio de la Escuela Comercio, se realizará la presentación del campeonato. El evento cuenta con el apoyo del gremio municipal STEMC