Concordia recibe desde este miércoles a las XX Jornadas IDERA 2026 con participación de especialistas de todo el mundo

Las actividades se desarrollarán en el Centro de Convenciones de Concordia y en la Facultad Regional Concordia de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con el auspicio de la Municipalidad de Concordia y el Gobierno de Entre Ríos.

Bajo el lema «Datos que conectan territorios, decisiones inteligentes que impulsan el desarrollo», el evento reunirá durante tres jornadas a autoridades, especialistas, investigadores y equipos técnicos de Argentina y del exterior para debatir sobre el uso estratégico de la información geoespacial aplicada a la planificación, la gestión pública y el desarrollo territorial.

Un encuentro de alcance internacional

Las jornadas contarán con la participación de referentes de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Center for Spatial Law and Policy, IDE Chile, IDE Uruguay, IDE Colombia, IDE Ecuador, IDE Paraguay, la Universidad de Wuhan (China), Copernicus LAC Chile y la Red Académica UN-GGIM: Américas, entre otros.

En total, serán 13 especialistas internacionales provenientes de nueve países y organismos multilaterales, lo que posiciona a Concordia como un punto de referencia para el intercambio de experiencias y conocimientos sobre inteligencia territorial y gestión geoespacial.

Entre los principales expositores estarán Rolando Ocampo, director de la División de Estadística de CEPAL; Markéta Šteflová, presidenta de UN-GGIM: Américas; Kevin Pomfret, del Center for Spatial Law and Policy; Jean Maurice Muneza, del Centro Global de Conocimiento e Innovación Geoespacial de Naciones Unidas; además de representantes de Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia y China.

Tres jornadas de capacitación e intercambio

Durante el evento se desarrollarán conferencias, paneles, talleres y mesas de trabajo donde se abordarán temas vinculados a políticas públicas, marcos legales, financiamiento de infraestructuras de datos espaciales, gestión del riesgo de desastres, inteligencia artificial aplicada al territorio, observación de la Tierra, integración estadístico-geoespacial y cooperación académica.

Además, se presentarán experiencias exitosas relacionadas con catastro territorial, localización de inversiones, arbolado urbano, datos abiertos y gestión inteligente del territorio.

La programación también incluye talleres sobre imágenes satelitales, diseño de mapas web, herramientas QGIS y tecnologías de observación terrestre, además de la XVI Asamblea IDERA y reuniones técnicas especializadas.

Una oportunidad para posicionar a Concordia

Desde la organización destacaron a 7Paginas, que la realización de las XX Jornadas IDERA representa una oportunidad para consolidar a Concordia y a Entre Ríos como referentes nacionales e internacionales en materia de gestión territorial inteligente.

Asimismo, remarcaron que la participación de funcionarios, profesionales y equipos técnicos permitirá incorporar nuevas herramientas para la toma de decisiones basadas en evidencia, fortalecer la cooperación con organismos internacionales y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de políticas públicas innovadoras.

Las actividades serán de acceso libre y gratuito. Quienes deseen conocer el cronograma completo e inscribirse podrán hacerlo a través del sitio oficial de las Jornadas IDERA.