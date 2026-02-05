Concordia recibió a periodistas y agencias de viajes en el inicio de los vuelos comerciales de Humming Airways

Estas acciones se desarrollaron en coincidencia con el inicio de los vuelos comerciales de la aerolínea, que unen el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia, y viceversa. La nueva ruta cuenta con dos frecuencias semanales, los días martes y jueves, y un tiempo estimado de vuelo de 45 minutos, lo que representa un avance significativo en materia de conectividad aérea para la ciudad y para toda la región binacional de Salto Grande.

Medios y agencias especializadas

Formaron parte de la experiencia periodistas de reconocidos medios como Mensajeros Turísticos, LADEVI, Radar Viajes, Paseos y Turismo, El Aviador, HSM Daily Web, BoardingPax, Radio Continental, Es Nota y Sabor País, TN Digital, Radio 10, El Destape Web, Aviación Online, Noticias Argentinas y MDZ Online. También participaron representantes de operadores y agencias de viajes como Pax Travel, SUTEBA y La Familia.

Según se confió a 7Paginas, el eje central de la acción fue posicionar a los vuelos como una verdadera puerta de entrada al destino, destacando el valor estratégico de la conectividad aérea como motor del desarrollo turístico, productivo y comercial de Concordia y su área de influencia.

Recorrida por los principales atractivos

Durante su estadía, los participantes complementaron la experiencia aérea con una agenda variada de propuestas turísticas locales. Los recorridos incluyeron experiencias náuticas y deportivas en el río Uruguay y el lago Salto Grande, jornadas de turismo rural, visitas al Castillo San Carlos y al Naranjal de Pereda, circuitos arquitectónicos, propuestas enoturísticas en bodegas y viñedos, recorridos por complejos termales y paseos por la costanera local.

Objetivos estratégicos

Estas acciones fueron impulsadas por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia junto al Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), y apuntan a fortalecer la promoción del destino, consolidando a Concordia como una ciudad conectada y de fácil acceso. Su ubicación estratégica dentro del corredor del Mercosur y la incorporación de vuelos regulares refuerzan su posicionamiento como un destino turístico diverso, atractivo y con oferta activa durante todo el año.