Concordia recibirá en septiembre a la 7° fecha de la TCR South América

En la actualidad, el reglamento TCR está presente en más de 35 campeonatos alrededor del mundo, con más de mil autos construidos y homologados. A nuestra ciudad estará llegando al Autódromo Ciudad de Concordia durante el fin de semana del 13 de septiembre.

Durante el lanzamiento, el intendente Francisco Azcué destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado que permite la llegada de esta categoría a nuestra ciudad, “trayendo múltiples beneficios para distintos sectores porque no solamente se mueve lo deportivo sino también lo comercial, gastronómico, turístico”. Este evento viene “a consolidar a Concordia dentro del circuito del automovilismo ya no solo nacional sino también internacional por lo tanto es positivo para todos” remarcó.

Por su parte, el secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio agradeció el trabajo de todas las áreas de la Municipalidad que juntamente a las autoridades del Autódromo “han logrado confirmar esta fecha con tanta anticipación por lo que esperamos con muchas expectativas la llegada del TCR”.

La subsecretaria de Turismo y presidente del EMCONTUR, María Belén Schauvinhold afirmó que el evento “va a posicionar a Concordia internacionalmente como destino turístico, impactando en el motor económico de la ciudad, moviendo hotelería, servicios, restaurantes y otras actividades relacionadas”.

Luciano Sendros, vicepresidente del Parque Autódromo Ciudad de Concordia, informó que el TCR viene de estar en abril en Interlagos, Brasil, “que la mayoría de los fierreros sabemos lo que significa y antes de Concordia, van a estar en Termas del Río Hondo y en otros autódromos de proyección internacional, por eso que llegue a nuestra ciudad es algo que nos enorgullece”.

Por último, el director general de TCR South America, Federico Punteri adelantó que “se van a encontrar con una categoría de nivel internacional, con autos hechos en Europa, por las mismas fábricas como Honda o Audi, con mucho desarrollo tecnológico con un nivel conductivo, de pilotos, muy interesante. Van a tener un fin de semana lleno de automovilismo en Concordia”.