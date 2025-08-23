Concordia recibirá la visita de la capitana de Las Yaguaretés

Durante su estadía, y respondiendo a la invitación de “Karito”, entrenadora del club La Palmera, la referente nacional compartirá una charla y un entrenamiento con las jugadoras locales. La actividad se desarrollará desde las 15 horas en el Campo de los Deportes.

La llegada de Pedrozo representa un fuerte respaldo al crecimiento del rugby femenino en la región y se suma a la visita de Anto Reding, quien meses atrás también compartió experiencias con el plantel concordiense. Ambas presencias reflejan el compromiso, la predisposición y la humildad de las grandes figuras del deporte, que reconocen la importancia de apoyar el desarrollo de los equipos en formación.

Desde la organización señalaron que la actividad estará abierta a todas las personas interesadas en presenciar o participar del entrenamiento, destacando el gesto de la capitana argentina de acercarse a los clubes del interior.

Con esta iniciativa, Concordia vuelve a ser punto de encuentro para el deporte y la integración, reforzando el vínculo entre el rugby local y las máximas exponentes nacionales.

Redaccion de 7Paginas