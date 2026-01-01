Concordia recibirá una de las cinco primeras fechas del Turismo Pista en 2026

El autódromo de Concordia será uno de los cinco primeros escenarios que recibirá la próxima temporada del Turismo Pista. El trazado entrerriano recibirá la tercera fecha del calendario, el fin de semana del 10 al 12 de abril de 2026.

Así lo confirmó este martes la Asociación Pilotos Turismo Pista al anunciar los primeros cinco trazados de la temporada 2026, que recorrerá distintos puntos del país.

La apertura del campeonato tendrá lugar en el Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, los días 30 y 31 de enero y 1° de febrero, marcando el inicio de un nuevo año deportivo para la categoría en uno de sus escenarios tradicionales.

La segunda fecha se disputará del 27 y 28 de febrero y 1° de marzo en el Autódromo Provincia de La Pampa, ubicado en Toay, trazado que se mantiene como una plaza habitual dentro del calendario del Turismo Pista.

Para la tercera presentación, la categoría regresa al Autódromo Ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, el fin de semana del 10 al 12 de abril, escenario que fue sido protagonista en los últimos campeonatos.

La cuarta fecha marcará un regreso muy esperado con la visita al Autódromo “Oscar Cabalén” de Villa Parque Santa Ana, en la provincia de Córdoba. El Turismo Pista volverá a competir en este trazado luego de casi cinco años, siendo su última presentación el 5 de diciembre de 2021.

Finalmente, el primer segmento del calendario se completará con la quinta fecha en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario del 12 al 14 de junio.

En las próximas semanas se darán a conocer los escenarios que completarán la segunda mitad del campeonato 2026.

Calendario 2026

1° Fecha – La Plata, Buenos Aires

2° Fecha – Toay, La Pampa

3° Fecha – Concordia, Entre Ríos

4° Fecha – Villa Parque Santa Ana (Cabalén), Córdoba

5° Fecha – Rosario, Santa Fe

Foto y Fuente: APTP