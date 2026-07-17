Concordia recordó a las víctimas del atentado a la AMIA a 32 años del ataque terrorista

Al cumplirse 32 años del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), este viernes se realizó en Concordia un acto conmemorativo organizado por la Asociación Unión Israelita de Concordia, la Kehilá Sefaradí Agudat Israel y la Municipalidad de Concordia.

La ceremonia reunió a integrantes de la comunidad judía, autoridades locales y vecinos, quienes rindieron homenaje a las 85 víctimas fatales del ataque ocurrido el 18 de julio de 1994, entre las que se encontraban los concordienses Rosa Perelmuter, Silvia Portnoy y Rebeca Behar.

Un homenaje marcado por la memoria

Durante el acto se realizó el tradicional encendido de velas y la colocación de una ofrenda floral como símbolo de recuerdo y respeto hacia las víctimas del atentado que conmocionó a la Argentina.

En ese marco, el secretario de la Unión Israelita de Concordia, Ernesto Hafter, destacó la importancia de mantener viva la memoria colectiva.

«Tener memoria y mantener ese recuerdo, entender que somos una comunidad que tiene que estar unida. La memoria es algo indispensable e imprescindible», expresó.

«Pasar frente a la AMIA estremece el alma»

Por su parte, el presidente de la Kehilá Sefaradí Agudat Israel, Adrián Benjuya, recordó la magnitud del atentado y las profundas secuelas que dejó en la sociedad argentina.

«Han pasado 32 años y pasar delante del nuevo edificio de la AMIA, con los nombres de las víctimas del ataque del 18 de julio de 1994, estremece el alma. Fue un atentado que, además de las víctimas fatales y los heridos, dejó profundas consecuencias para toda la comunidad», señaló.

En representación de la Municipalidad de Concordia, el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra, recordó especialmente a las tres víctimas oriundas de la ciudad y renovó el compromiso con los valores de la convivencia democrática.

«En este día recordamos la memoria de las 85 víctimas, de las cuales tres eran concordienses. Nuestro deseo es que su memoria nos permita seguir construyendo una comunidad más justa, con tolerancia, con respeto, sin violencia y que podamos vivir en paz», manifestó.

Cada 18 de julio, Argentina recuerda el atentado contra la sede de la AMIA, ocurrido en 1994, considerado el mayor ataque terrorista de la historia del país. A más de tres décadas de aquella tragedia, los actos conmemorativos renuevan el reclamo de memoria, verdad y justicia, al tiempo que mantienen vivo el recuerdo de las víctimas y el compromiso de que hechos de esa magnitud no vuelvan a repetirse.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas