Concordia: recuperan una moto robada pocas horas antes, ya estaba desmantelada y detuvieron a una mujer con droga

En un eficaz procedimiento realizado este viernes por la tarde, la Policía de Concordia logró desarticular un punto de desguace y venta de estupefacientes, logrando recuperar un rodado que había sido denunciado como robado apenas unas horas antes.

La investigación, iniciada a raíz del hurto de una motocicleta Gilera VC 150 cc ocurrido durante la mañana de la misma jornada, llevó a los efectivos de la Comisaría Segunda a solicitar tres órdenes de allanamiento. Los operativos se desplegaron en domicilios ubicados en las inmediaciones de calles C. Veiga e Ituzaingó, y en la intersección de Pancho Ledesma y Daniel Molina.

Desmantelamiento y narcotráfico

Al ingresar a las viviendas, los uniformados constataron que la moto ya había sido completamente desmantelada por los delincuentes con el fin de comercializar sus partes o dificultar su identificación. Sin embargo, el hallazgo de las piezas permitió confirmar que se trataba del rodado buscado.

En el mismo lugar, el operativo derivó en un hallazgo vinculado al narcomenudeo. El personal policial secuestró:

35 envoltorios de clorhidrato de cocaína.

Recortes de nylon y tijeras (elementos utilizados para el fraccionamiento).

Un teléfono celular de interés para la causa.

Una detenida

Tras el resultado positivo de los procedimientos, la fiscal interviniente, Dra. Julia Rivera, dispuso la inmediata detención de una mujer de 25 años de edad. La misma fue trasladada a dependencias policiales y quedó a disposición de la Justicia, enfrentando cargos tanto por el encubrimiento del robo como por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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