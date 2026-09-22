Concordia: Recuperaron elementos robados, secuestraron cocaína y detuvieron a un sujeto

Un hombre de 35 años fue detenido este lunes en Concordia durante dos allanamientos realizados por personal de Comisaría Primera, en el marco de una investigación por el robo de distintos elementos de una vivienda.

Los procedimientos se concretaron durante la tarde, luego de que la Justicia autorizara dos órdenes de allanamiento en domicilios ubicados en inmediaciones de Carretera de la Cruz al 600 y Cortada 21 y calle 66.

Según se informó a 7Paginas, ambos operativos arrojaron resultados positivos y permitieron recuperar numerosos elementos que habían sido denunciados como sustraídos.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron un horno eléctrico, una pava eléctrica, una garrafa de 10 kilos, una estufa eléctrica, una bomba hidráulica, dos espejos y un lavarropas.

Todos estos elementos estarían vinculados con la denuncia que dio origen a la investigación.

Pero además, durante los procedimientos los policías encontraron otros elementos que derivaron en una nueva actuación judicial.

En los domicilios allanados también fueron encontrados 40 envoltorios de nylon que contenían cocaína, además de dinero en efectivo y una balanza pequeña.

Asimismo, se procedió al secuestro de un cuaderno con anotaciones, una chequera y un teléfono celular, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Como resultado de los procedimientos, y por disposición del fiscal Dr. Mario Figueroa, un hombre de 35 años quedó detenido.

El individuo fue trasladado en el marco de las actuaciones por el delito de tenencia simple de estupefacientes, quedando a disposición de la Justicia.