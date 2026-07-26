Concordia: recuperaron perfumes y profundizan la investigación sobre el enfrentamiento entre las bandas Trinidad y Cabaña

El operativo fue llevado adelante por personal de la Comisaría Sexta, que trabajó durante los últimos días para esclarecer un hecho ocurrido a comienzos de esta semana en un departamento del barrio 708 Viviendas.

Según la denuncia radicada por las víctimas, personas desconocidas ingresaron al inmueble y se llevaron varios perfumes de origen árabe y dos cachorros de raza American Bully, de apenas unos días de nacidos.

Tras una serie de tareas investigativas, los efectivos lograron identificar como principales sospechosos a integrantes de una banda que sería liderada por Santiago Cabaña, junto a algunos de sus denominados «soldaditos». Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías autorizó la realización de cinco allanamientos.

Los domicilios allanados

Los procedimientos se concretaron en viviendas vinculadas a Santiago Cabaña, Dylan Sánchez, Enzo Bone y Víctor Daniel Fernández, alias «Nano», con el objetivo de recuperar los elementos denunciados como robados.

De acuerdo con la información recabada, los resultados fueron positivos, ya que en los domicilios de Santiago Cabaña y de «Nano» la Policía secuestró perfumes que coincidirían con los denunciados por la familia damnificada. En tanto, la investigación continúa para determinar el paradero de los cachorros y establecer si participaron más personas en el hecho.

Un conflicto que suma un nuevo capítulo

Este episodio vuelve a poner de manifiesto la creciente disputa entre los grupos vinculados a las familias Trinidad y Cabaña, un conflicto que desde hace varios meses genera preocupación en distintos sectores de la ciudad.

La confrontación comenzó a recrudecer durante el mes de mayo con ataques a tiros entre ambas facciones y continuó en junio con nuevos episodios de violencia que tuvieron como blanco a integrantes del grupo liderado por Cabaña. Ahora, el enfrentamiento suma un nuevo capítulo con este presunto robo, cuyas víctimas fueron miembros de la familia Trinidad.

La Justicia y la Policía continúan avanzando con la investigación para determinar la responsabilidad de los sospechosos y esclarecer completamente el hecho.

Fuente: La Misiva digital, grupo CAI