Concordia reforzó su estrategia de seguridad turística

El constante crecimiento del turismo en Concordia y en la región de Salto Grande demanda nuevas herramientas para garantizar experiencias seguras tanto para visitantes como para residentes. En ese marco, la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Turismo, el EMCONTUR y áreas especializadas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevaron adelante una formación orientada a fortalecer la gestión integral del destino.

Segun lo informado a 7Paginas, la capacitación se desarrolló con una metodología participativa, que permitió revisar procedimientos, compartir experiencias y profundizar conocimientos clave para la prevención y la actuación ante situaciones de riesgo. La articulación interinstitucional fue uno de los ejes centrales, con el objetivo de afianzar la asistencia al turista y la eficiencia operativa entre los distintos actores involucrados.

Participaron del encuentro el secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio; el presidente ejecutivo del EMCONTUR, Laureano Schvartzman; y referentes de seguridad de CABA: Georgina Marinucci, Romina Righetti y el jefe de la División de Policía Turística, Augusto Castro.

Dell’Olio destacó la importancia del trabajo mancomunado: “Concordia es un destino amigable y elegido. Esta propuesta apunta a fortalecer la seguridad ciudadana, articulando con la Policía de Entre Ríos, áreas municipales y también con otros gobiernos, como el de CABA, tal como nos indica el intendente Francisco Azcué”.

Por su parte, Schvartzman subrayó la relevancia de formar a quienes están en contacto directo con el visitante. “La seguridad turística mejora la experiencia desde lo preventivo. Capacitar a inspectores, informantes y guías no solo implica brindar información sobre la oferta local, sino también dotarlos de herramientas que refuercen la asistencia al turista”.

En tanto, Marinucci remarcó la importancia de la planificación: “La seguridad es integradora. Es fundamental conocer qué buscan los turistas hoy para que se sientan protegidos al llegar a una ciudad”.

A su vez, Castro valoró la construcción de criterios comunes: “Estas jornadas permiten sincronizar acciones y generar acuerdos para implementar programas efectivos”.