Concordia refuerza controles y capacitan a inspectores municipales para prevenir el HLB en la producción citrícola

Según supo 7Paginas, la iniciativa fue impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Productivo, las Direcciones de Inspecciones y Bromatología —dependientes de la Secretaría de Gobierno— y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El objetivo central de la jornada fue evitar la comercialización de frutas cítricas con hojas verdes, una práctica que puede facilitar la propagación de enfermedades y representar un riesgo para la producción local. En ese sentido, la capacitación estuvo dirigida a inspectores municipales, con el fin de fortalecer sus capacidades técnicas para la detección temprana de irregularidades sanitarias y fitosanitarias en comercios de frutas y verduras.

Durante el encuentro se abordaron criterios de inspección, procedimientos de actuación y herramientas para la identificación de posibles problemáticas, consolidando el trabajo articulado entre el Estado municipal y el organismo nacional. La actividad se desarrolló en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

El secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, destacó la importancia del trabajo conjunto entre áreas municipales y organismos nacionales. “La articulación es clave para consolidar políticas públicas eficientes. Apostamos a la capacitación porque el conocimiento es fundamental para fortalecer los controles y mejorar los servicios a la comunidad”, expresó.

En la misma línea, Arístide señaló que estas acciones se enmarcan en una estrategia integral de desarrollo local orientada a fortalecer las capacidades institucionales y acompañar al sector productivo.

Por su parte, el director de Inspecciones, Sebastián Franco, subrayó la relevancia de la formación continua del personal municipal. “La capacitación permanente de nuestros inspectores es esencial para optimizar los controles y fortalecer la prevención, además de acompañar a los comerciantes en el cumplimiento de las normativas vigentes”, indicó.

La capacitación estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Pablo Flores, supervisor de Protección Vegetal de SENASA Regional Entre Ríos, quien brindó herramientas técnicas vinculadas a la detección de plagas, enfermedades y otras problemáticas que pueden afectar la producción y comercialización de frutas y verduras.

Desde el municipio destacaron que estas acciones permiten reforzar los controles, promover buenas prácticas comerciales y avanzar hacia una ciudad más segura, ordenada y comprometida con la salud pública y la protección de su producción citrícola.