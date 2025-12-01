Concordia refuerza su apoyo a pequeños proyectos productivos y al ecosistema emprendedor

Durante el encuentro, ambos funcionarios acordaron una agenda conjunta entre Provincia y Municipio destinada a potenciar herramientas de apoyo para emprendedores. Uno de los puntos destacados fue la reciente inversión del Programa de Microcréditos, que permitirá dinamizar el ecosistema emprendedor y abrir nuevas oportunidades para iniciativas productivas en distintos barrios de la ciudad.

Omarini subrayó la importancia de fortalecer esta articulación institucional, señalando que “es clave para que los programas provinciales lleguen con eficacia al territorio. Concordia tiene un enorme potencial emprendedor y debemos acompañarlo con políticas reales y sostenidas”.

En la misma línea, Enguelberg valoró el impacto de las inversiones y el trabajo coordinado: “Estamos construyendo una agenda para fortalecer a quienes generan valor todos los días. La inversión recibida confirma que este es el camino: más oportunidades, más herramientas y más desarrollo para nuestros emprendedores”.

Ambos coincidieron en que la continuidad del trabajo conjunto permitirá sostener políticas públicas de largo plazo, orientadas a generar impacto real y consolidar un ecosistema emprendedor más robusto, con mayores posibilidades de crecimiento para toda la comunidad.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas