Concordia registró un 75% de ocupación durante el fin de semana largo

El promedio de estadía fue de dos noches de pernocte y el gasto promedio diario por turista alcanzó los $93.208. Las zonas turísticas, tanto norte y centro de la ciudad presentaron niveles de ocupación positivos. En este sentido, los beneficios y promociones del programa Concorpass actuaron como un aliciente clave para fortalecer la demanda, contribuyendo a que la ciudad registrara una ocupación superior a la media provincial.

Entre las propuestas más demandadas por los turistas se destacaron la pesca deportiva sobre la costa del río Uruguay, los tres complejos termales, los paseos en familia por la Costanera y las visitas guiadas a espacios históricos y naturales.

La ciudad ofreció además una amplia agenda de propuestas culturales, recreativas e histórica que incluyeron actividades especiales , como “Yo Disfruto Concordia” en el Sitio Histórico Naranjal de Pereda y sus recorridos guiados tradicionales, las visitas guiadas al Castillo San Carlos, el Oktoberfest que incluyó el Bus Turístico y la Expo Día de la Madre, ambos eventos en la zona del Parque Central Viñedos Moulins.

También fueron protagonistas los recorridos al Complejo Hidroeléctrico Salto Grande y la navegación por el Lago Salto Grande, las actividades de Día de Campo como cabalgatas y senderismo, las experiencias enoturísticas, y, por supuesto, las visitas a los museos locales, siempre presentes entre las opciones elegidas por los visitantes.

Estas actividades de recreación antes mencionadas están en consonancia con los datos aportados, el pasado viernes, a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), conforme a la metodología establecida que solicita información previa al primer día de pernocte efectivo.

FISCALIZACIÓN Y CALIDAD TURÍSTICA

En línea con el fortalecimiento de la oferta formal y la calidad turística en Concordia, el equipo de Fiscalización de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos estará en la ciudad desde el miércoles 15 al viernes 17 de octubre, realizando inspecciones y procesos de homologación y recategorización de alojamientos.

Se estima que tras esta visita alrededor de 700 plazas, entre nuevas y recategorizadas, reforzarán la oferta formal de la ciudad.

CONCORDIA, DESTINO PILOTO DEL OBSERVATORIO ECONÓMICO DE TURISMO

Desde septiembre, Concordia participa en la prueba piloto del Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos, impulsado por la Secretaría de Turismo del Gobierno de Entre Ríos, la consultora Metrix y con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). El proyecto busca desarrollar estudios de demanda, canasta de consumo y oferta turística, integrando a nueve destinos provinciales: Paraná, Concordia, Federación, Colón, entre otros.

Estas acciones refuerzan el posicionamiento de Concordia como un destino integral, en el marco de la región binacional de Salto Grande, y reflejan el trabajo constante de la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) en la promoción y desarrollo de la actividad turística local.