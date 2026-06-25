Concordia regula los vehículos eléctricos: será obligatorio usar casco y estará prohibido circular por zonas peatonales

La iniciativa fue impulsada por la concejal Silvina Ovelar, del bloque Juntos por Entre Ríos, y apunta a establecer reglas claras para el uso de monopatines eléctricos, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, hoverboards, segways y otros vehículos similares, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y garantizar una convivencia ordenada en el espacio público.

La medida surge en un contexto donde cada vez es más frecuente observar a usuarios de monopatines eléctricos circulando por veredas, plazas y sectores destinados exclusivamente a peatones, muchas veces sin utilizar los elementos básicos de protección, especialmente el casco.

Prohibido circular por espacios peatonales

Según lo observado por 7Paginas, uno de los puntos más importantes de la ordenanza establece la prohibición de circular por áreas peatonales, zonas de acceso restringido, plazas, parques y espacios verdes públicos, además de cualquier otro sector que la autoridad municipal determine en el futuro.

La normativa busca evitar situaciones de riesgo para los peatones y ordenar la utilización de estos nuevos medios de transporte dentro de la trama urbana.

Uso obligatorio de casco y otras exigencias

A partir de la entrada en vigencia de la ordenanza, quienes conduzcan este tipo de vehículos deberán cumplir una serie de requisitos obligatorios.

Entre ellos se destacan:

Uso obligatorio de casco protector.

Respeto de las normas generales de tránsito.

Circulación por la derecha.

Utilización de luces delanteras y traseras en condiciones de baja visibilidad.

Prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

Además, la norma fija una edad mínima de 16 años para poder conducir estos vehículos dentro del ejido urbano.

Seguro obligatorio y licencia para motos eléctricas

La ordenanza también establece que los propietarios deberán contar con un seguro de responsabilidad civil destinado a cubrir eventuales daños a terceros o bienes materiales.

En el caso de las motos eléctricas, los conductores deberán poseer la licencia de conducir correspondiente a la categoría de ciclomotores, equiparando así las exigencias con las de otros vehículos motorizados.

Crearán un registro municipal con identificación y código QR

Otro de los aspectos centrales de la nueva regulación es la creación del Registro Local de Propietarios de Vehículos Eléctricos.

Todos los rodados alcanzados por la ordenanza deberán ser inscriptos en este registro municipal y contarán con una identificación oficial otorgada por el municipio.

Cada vehículo recibirá una oblea con numeración única y un código QR que permitirá facilitar las tareas de control, fiscalización e identificación.

Al respecto, la concejal Silvina Ovelar aclaró que la entrega de estas obleas será totalmente gratuita para los propietarios.

Movilidad sustentable con reglas claras

La normativa también contempla la regulación de espacios específicos para el estacionamiento de estos vehículos y la realización de campañas de educación y concientización orientadas a promover un uso responsable.

Al fundamentar el proyecto, la edil destacó que el crecimiento sostenido de estos medios de transporte representa una alternativa moderna y sustentable para la movilidad urbana, aunque consideró necesario acompañar ese desarrollo con reglas claras que protejan tanto a los usuarios como al resto de la comunidad.