Concordia: reinstalarán el cartel que señala un “Sitio de Memoria”

Este sábado 22 de agosto se realizará en Concordia una “Jornada por la Memoria, Verdad y Justicia”, que tendrá como principal objetivo acompañar la reinstalación del cartel que señala un “Sitio de Memoria” en la esquina de Arruabarrena y Belgrano.

La actividad comenzará a las 10:00, con talleres gráficos y artísticos y una radio abierta. Durante las primeras horas de la tarde se presentarán grupos musicales, mientras que a las 16:00 se llevará a cabo el acto central, con la participación de representantes de organismos de Derechos Humanos.

La jornada busca acompañar a los trabajadores que estarán realizando la colocación del nuevo cartel y generar, a través de distintas expresiones culturales y artísticas, un espacio de reflexión sobre la memoria histórica.

Una señalización que volvió a ser necesaria

En Concordia, el cartel que señaliza el lugar como Sitio de Memoria había sido colocado originalmente el 9 de diciembre de 2021. Dos años después, fue destruido como consecuencia de una fuerte tormenta.

Los organismos de Derechos Humanos realizaron entonces su reposición, pero en marzo de 2024, otro fenómeno climatológico provocó nuevamente su caída. Según se informó, el cartel desapareció posteriormente del lugar y nunca pudo ser encontrado.

Ante esta situación, los organismos involucrados impulsaron una colecta para reunir los recursos necesarios y concretar una nueva señalización. Finalmente, se instalaron las columnas y se confeccionó un nuevo cartel, que será colocado nuevamente este sábado.

Una jornada multisectorial

La actividad es organizada por la Multisectorial de Concordia, integrada por los organismos de Derechos Humanos convocantes, sindicatos, facultades, centros de estudiantes y organizaciones sociales.

Desde la organización remarcaron a 7Paginas, la importancia de acompañar la reinstalación de la señalización y mantener vigente el ejercicio de la memoria colectiva.

Los carteles de Sitios de Memoria tienen como finalidad contar parte de la historia reciente del país y señalar aquellos lugares que fueron utilizados por la última dictadura militar como Centros Clandestinos de Detención.

La señalización se realiza en el marco de la Ley Nacional Nº 26.691, que establece la preservación, señalización y difusión de los sitios donde funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, entre otros lugares vinculados al terrorismo de Estado.

En este caso, la instalación de la señalización se realiza luego de las correspondientes sentencias judiciales.

La convocatoria invita a la comunidad a participar de una jornada que combinará memoria, expresiones artísticas, música y reflexión, acompañando la recuperación de un espacio de señalización histórica en la ciudad.