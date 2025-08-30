Concordia: reprogramación de la celebración del día de la ancianidad

La jornada, que busca honrar y reconocer la trayectoria de nuestros adultos mayores, se desarrollará en el Hogar de Ancianos Juana Sarriegui de Isthilart, ubicado en la esquina de Saavedra y Luis Vernet, en el horario de 9:30 a 16:00 horas.

El encuentro contará con actividades recreativas e interactivas en un ambiente cálido y festivo, reafirmando el compromiso de la comunidad con sus adultos mayores.

Desde la organización agradecemos la comprensión de todos e invitamos a acompañar esta nueva fecha de celebración, bajo el lema: “Seguimos en camino, no me sueltes la mano”.