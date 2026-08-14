Concordia: reprogramaron para el 22 de agosto los festejos del Mes del Niño en barrio Constitución

La Municipalidad de Concordia informó a 7Paginas, que los festejos del Mes del Niño que estaban previstos para este domingo 16 de agosto en el barrio Constitución fueron reprogramados para el sábado 22 de agosto, debido a las condiciones climáticas anunciadas para la jornada.

La celebración se realizará en el mismo lugar y horario establecidos originalmente, por lo que las familias podrán acercarse a la Plaza del barrio Constitución, ubicada en 2 de Abril y Dr. Sauré, a partir de las 14 horas.

Desde el Municipio confirmaron que la reprogramación no modificará la propuesta prevista para compartir una jornada recreativa en familia.

Durante la celebración habrá shows infantiles, juegos, estaciones didácticas, golosinas, regalos y distintas sorpresas.

Uno de los momentos más esperados será además el sorteo de bicicletas, que formará parte de las actividades organizadas para los niños y niñas del barrio y sus familias.

Continúan los festejos en los barrios

La actividad en barrio Constitución forma parte del cronograma de propuestas impulsado por la Municipalidad de Concordia para celebrar el Mes del Niño en distintos sectores de la ciudad.

Desde el Gobierno local agradecieron la comprensión de las familias ante el cambio de fecha y las invitaron a participar el próximo sábado 22 de agosto, para continuar compartiendo las celebraciones destinadas a los más pequeños.

Lugar: Plaza del barrio Constitución, 2 de Abril y Dr. Sauré.

Fecha: sábado 22 de agosto.

Horario: desde las 14 horas.