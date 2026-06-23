Concordia: repudian actos de vandalismo que afectan infraestructura clave un sector de la ciudad

Según informaron desde el municipio a 7Paginas, en los últimos días se detectó la sustracción de parte del cableado en la Estación de Bombeo Cloacal ubicada sobre la Defensa Sur. En ese sector se habían realizado recientemente inversiones por alrededor de 200 millones de pesos destinadas a la reparación de tableros de potencia y bombas.

Las autoridades remarcaron que esta estación cumple un rol fundamental en el sistema de protección urbana, especialmente ante precipitaciones intensas o eventuales crecidas del río Uruguay, ya que contribuye a evitar anegamientos en distintos barrios de la ciudad.

A estos hechos se suma también la sustracción de tapas ubicadas en la intersección de calles Vélez Sarsfield e Isthilart. Estos elementos cumplen la función de cubrir los sectores donde se encuentran instalados los parantes de las compuertas pertenecientes a la Defensa Sur, una estructura clave para impedir el ingreso de agua a zonas pobladas durante crecidas del río.

Desde la gestión municipal señalaron que se vienen ejecutando de manera sostenida trabajos de inversión, mantenimiento preventivo, reparación y limpieza en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mitigar el impacto de fenómenos climáticos intensos. En ese marco, lamentaron profundamente este tipo de acciones que no solo generan daños materiales, sino también mayores costos y un perjuicio directo a toda la comunidad.

Finalmente, se solicitó a la población colaborar en el cuidado de los espacios y bienes públicos, recordando que son de todos los concordienses. Asimismo, se pidió que ante cualquier situación de vandalismo se realice la denuncia correspondiente a la Policía de Entre Ríos, a través del número gratuito 101 del Comando Radioeléctrico.