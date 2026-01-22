Concordia: rescataron 11 perros y un conejo en un operativo por presunto maltrato y cría ilegal

Según se informó a 7Paginas, el procedimiento se inició a partir de una denuncia realizada el pasado 19 de enero por una agrupación proteccionista, que alertó sobre la existencia de un domicilio donde se estarían criando y vendiendo perros en condiciones de hacinamiento, falta de alimentación y ausencia de cuidados básicos.

Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado de Garantías local libró una orden de allanamiento para constatar la situación de los animales y verificar la posible comisión de delitos vinculados al maltrato animal. La diligencia se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la zona sureste de Concordia, con resultado positivo.

Durante el operativo se procedió al secuestro de siete perros de raza Dachshund (conocidos como “salchichas”), de los cuales dos tendrían aproximadamente dos años de edad y los cinco restantes unos 30 días de vida. Además, fueron rescatados tres perros adultos de raza Dogo Argentino, un can mestizo y un conejo, este último alojado dentro de una jaula para pájaros construida de manera artesanal.

De acuerdo a lo indicado por el veterinario policial interviniente, el lugar no reunía las condiciones mínimas necesarias para la correcta contención y hábitat de los animales. Asimismo, se constató que carecían de libreta sanitaria y que algunos de ellos presentaban enfermedades dermatológicas, compatibles con la falta de higiene y cuidados adecuados.

En el procedimiento también intervino un inspector de la Municipalidad de Concordia, quien labró un Acta de Infracción a la Ordenanza N° 38.617, normativa que prohíbe la crianza de animales con fines de comercialización dentro del ejido urbano.