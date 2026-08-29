Concordia: rescataron a dos perros que presentaban signos de desnutrición y maltrato

Dos perros que se encontraban en un domicilio de Concordia y presentaban signos de desnutrición y presunto maltrato fueron rescatados durante la mañana de este sábado, luego de una intervención policial.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Segunda, que acudió al lugar a raíz de una situación vinculada a un posible caso de maltrato animal.

De acuerdo con lo informado a 7Paginas, en el lugar intervino el veterinario policial, quien constató que los dos canes presentaban signos compatibles con desnutrición y maltrato, por lo que recomendó que fueran retirados del domicilio para garantizar su resguardo y permitir que recibieran la atención correspondiente.

Ante esta situación, se informó a la propietaria de los animales sobre lo constatado. La mujer manifestó no encontrarse en condiciones de continuar con su cuidado y realizó la entrega voluntaria de ambos perros, mediante un acta formal.

Posteriormente, integrantes de un grupo de proteccionistas de animales se hicieron cargo de los canes.

Uno de ellos, un cachorro, presentaba además sus orejas seccionadas, por lo que fue trasladado para recibir atención veterinaria.

El segundo animal, una perra de mayor tamaño, también fue retirado del domicilio y quedó bajo el cuidado de una persona vinculada a la protección animal.

Mientras se procura garantizar la recuperación de ambos animales, la Policía realizó las actuaciones de rigor correspondientes al caso.