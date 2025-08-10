Concordia: rescataron a tres niños abandonados por su madre

Alrededor de las 21:00 horas, una vecina alertó a la policía sobre la ausencia prolongada de una mujer que habría dejado solos a sus hijos menores. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de tres niños, de entre 1 y 6 años, sin la supervisión de un adulto. Los pequeños estaban visiblemente descuidados, con escasa ropa, signos de falta de higiene y en un domicilio con severas condiciones de insalubridad.

Ante la gravedad de la situación, el fiscal de turno, Dr. Núñez, ordenó la intervención del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), organismo que confirmó que se trataba de un caso con antecedentes previos de seguimiento.

Según se informó a 7Paginas, los menores fueron trasladados inicialmente a la dependencia policial, donde recibieron atención básica, higiene y alimentos. Posteriormente, junto con personal del Copnaf, fueron llevados al hospital Masvernat para su revisión médica y evaluación pediátrica, además de la intervención del médico policial.

Minutos después, la madre de los niños se presentó en la comisaría, argumentando que se había ausentado por motivos de salud y que no esperaba demorar. Sin embargo, debido al contexto observado y los antecedentes registrados, el Copnaf dispuso como medida de protección urgente el resguardo de los cuatro hijos de la mujer en un hogar de niños.

Se iniciaron actuaciones de oficio por abandono y maltrato infantil.