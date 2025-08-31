Concordia: rescataron a un equino que sufría maltrato

Según se informó a 7Paginas, un llamado del área veterinaria municipal alertó sobre la presencia de un caballo que estaba siendo utilizado para traccionar un carro con basura, acción que se encuentra prohibida por la Ordenanza Municipal N° 38.530.

Una vez en el lugar, los funcionarios constataron que se trataba de un potrillo de aproximadamente dos años y medio, el cual presentaba signos de maltrato en distintas partes del cuerpo.

Ante la situación, se solicitó la colaboración del vehículo de la Arriada, que procedió al secuestro del animal y al labrado del acta correspondiente.

El equino quedó bajo resguardo veterinario, mientras se evalúan las medidas legales a seguir.