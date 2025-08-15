Concordia: rescataron a un perro encerrado y en estado de abandono

Según se informó a 7Paginas, el procedimiento se originó a raíz de una denuncia radicada el pasado 12 de agosto por un joven que, según declaró, tomó conocimiento del hecho a través de una denuncia anónima. El mismo denunciante había alertado días atrás sobre otro caso de maltrato animal.

Hallazgo y condiciones del animal

Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron al perro encerrado en el patio trasero, en un ambiente con malas condiciones de higiene. El médico policial constató que el animal presentaba bajo peso, signos de desnutrición, lesiones antiguas y recientes, úlceras en el hocico y en la zona oral, además de una herida en una de sus patas. También se detectaron afecciones dérmicas compatibles con una enfermedad de piel.

Intervención judicial y resguardo

La fiscal Natalia Conti solicitó el allanamiento, que fue autorizado por el juez de Garantías Francisco Ledesma. Por disposición de la Fiscalía, el perro fue retirado del lugar y puesto bajo el cuidado de la organización Conciencia Animal, donde recibirá atención veterinaria y recuperación.

El caso continúa en investigación para determinar las responsabilidades penales correspondientes.