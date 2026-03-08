Concordia: rescataron un caballo que era utilizado para tracción a sangre y se encontraba en malas condiciones

Según se informó a 7Paginas, el operativo fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Cuarta en la intersección de calles Diamante y Lieberman, donde procedieron a demorar el paso de un carro tirado por un equino cuyos ocupantes, además, se desplazaban por la zona profiriendo insultos hacia vecinos del lugar.

Durante la intervención, los funcionarios policiales constataron que el animal presentaba signos de mal estado, por lo que se dio inmediato aviso al veterinario municipal para evaluar la situación.

Minutos más tarde, el profesional se hizo presente en el lugar y, tras revisar al equino, dispuso la retención del animal debido a las condiciones en las que se encontraba.

En tanto, el conductor del carro fue trasladado a la Jefatura Departamental Concordia con el objetivo de realizar su correcta identificación.

Del procedimiento participaron efectivos policiales, el veterinario municipal y personal de Guardia Urbana, quienes trabajaron de manera conjunta para garantizar el resguardo del animal.