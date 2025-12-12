7PAGINAS

Viernes 12 de diciembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Concordia reunió a especialistas y organismos para abordar el avance del “verdín” en el río Uruguay

La Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos fue sede del Segundo Encuentro Técnico para Establecer Acciones en el Cuidado del Río Uruguay, una jornada clave organizada por la Secretaría de Ambiente de la provincia y que contó con la participación activa de la Municipalidad de Concordia.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El encuentro tuvo como finalidad conformar una mesa de trabajo centrada en las “Floraciones algales en la región de Salto Grande y municipios afectados”, fenómeno conocido popularmente como “verdín”. El objetivo es avanzar en acciones preventivas, estrategias educativas y posibles normativas que permitan mejorar la seguridad de los bañistas y optimizar la gestión ante la aparición de estas floraciones en aguas recreativas.

“Poner el tema sobre la mesa y darle visibilidad”

Durante la jornada, el Director General Legal y de Gestión Ambiental del Agua de Entre Ríos, Osvaldo Fernández, subrayó la importancia de generar un espacio común entre todas las instituciones involucradas:

“Es necesario poner sobre la mesa esta cuestión, darle visibilidad y comunicar qué debe hacer el bañista frente a la presencia de algo en el agua. Coincidir en una misma mesa es clave para abordar esta problemática”.

Una mirada interinstitucional y preventiva

El subsecretario de Ambiente de Concordia, Joaquín Gobetto, valoró la posibilidad de trabajar de manera conjunta con distintas áreas y organismos:

“Articular acciones con todos los actores permite direccionar ejes que mejoren el contexto. Además, es fundamental que la comunidad cuente con información preventiva para evitar situaciones que puedan afectarla”.

A su vez, el secretario de Servicios Públicos, Alejandro López, remarcó la importancia de la capacitación y la conciencia ciudadana frente a este fenómeno:

“Lo relevante de este tipo de jornadas es que se tomen medidas y que se cuente con el conocimiento necesario para saber cómo actuar ante este problema”.

Vigilancia, monitoreo y capacitación en playas locales

La Municipalidad de Concordia recordó que el Departamento Técnico Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente, viene desarrollando desde principios de año un Plan de Vigilancia y Monitoreo de la calidad del agua de uso recreativo en los puntos habilitados de la ciudad.

Los resultados de este monitoreo —fundamentales para evaluar riesgos y actualizar protocolos— son elevados periódicamente a la Dirección General Legal y de Gestión Ambiental del Agua, autoridad provincial competente en la materia.

Además, se llevan adelante capacitaciones para guardavidas, tareas de prevención y la aplicación del sistema CIANO Semáforo (banderines verde, amarillo y rojo), junto con la colocación de cartelería informativa en playas y zonas críticas para promover el autocuidado.

Amplia participación regional

Del encuentro participaron municipios de la región, representantes de CAFESG, EDOS, CODESAL, la Universidad Tecnológica Nacional, el INTI, y diversas instituciones vinculadas al monitoreo y la gestión ambiental del río Uruguay.

 