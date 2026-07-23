Concordia reunió a municipios entrerrianos en una capacitación nacional para mejorar la seguridad vial de motociclistas

Esta ciudad fue sede de una jornada de formación impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial destinada a instructores y evaluadores de los Centros de Emisión de Licencias de Conducir. Participaron representantes de 16 municipios de Entre Ríos.

Concordia fue escenario este miércoles de una importante jornada de capacitación organizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), destinada a la Capacitación y Certificación de Instructores y Evaluadores Prácticos de Motos de los Centros de Emisión de Licencias de Conducir de la provincia de Entre Ríos.

La actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones de Concordia y reunió a agentes municipales de Chajarí, Colonia Ayuí, Estancia Grande, Federación, Federal, General Campos, La Criolla, Los Charrúas, Los Conquistadores, Puerto Yeruá, San Jaime de la Frontera, San José de Feliciano, San Salvador, Santa Ana, Villa del Rosario y Concordia.

El objetivo de la iniciativa fue unificar los criterios de capacitación y evaluación, tanto teórica como práctica, de quienes tienen la responsabilidad de formar y evaluar a los futuros motociclistas que solicitan su licencia de conducir.

Formación teórica y práctica

Durante la jornada, los participantes recibieron capacitación intensiva en distintos aspectos vinculados a la conducción segura de motocicletas.

El programa incluyó contenidos sobre postura de conducción, uso correcto del casco, ejercicios de slalom, técnicas de frenado, curvas, maniobras de esquive, puntos ciegos, evaluación en pista, examen teórico y simulaciones prácticas, que permitieron poner a prueba los conocimientos adquiridos.

Unificar criterios para prevenir siniestros

Esperanza Ríos, integrante del Departamento de Educación Vial de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia, destacó la importancia de este tipo de encuentros.

«Estas jornadas de capacitación y exámenes, tanto teóricos como prácticos, se realizan a nivel nacional y nos ayudan a trasladar esos conocimientos a los ciudadanos con el objetivo de que haya cada vez menos siniestros viales. Fue muy importante reunirnos con colegas de distintos municipios para unificar criterios que luego aplicamos en la formación de los conductores», expresó.

Por su parte, Malvina Franco, instructora vial de la Municipalidad de Federación, valoró que este tipo de propuestas estén dirigidas a quienes cumplen el rol de capacitadores.

«Hace seis años que trabajamos en este ámbito y es la primera vez que nos toca capacitarnos específicamente a nosotros como instructores. Celebramos estas instancias porque son muy necesarias», señaló.

En tanto, Alejandro Velida, representante del área vial de la Municipalidad de Colonia Ayuí, manifestó que fue su primera experiencia en una capacitación de estas características.

«Valoro la predisposición de los agentes de la Nación que vinieron a compartir sus conocimientos y también la posibilidad de intercambiar experiencias con colegas de distintos municipios. Es un beneficio para todos», afirmó.

Más seguridad vial para toda la provincia

Al respecto señalaron a 7Paginas que, además de fortalecer las capacidades técnicas de los agentes encargados de emitir licencias de conducir, la capacitación permitió generar un espacio de intercambio de experiencias entre municipios y avanzar en la estandarización de los procesos de evaluación.

La iniciativa apunta a mejorar la formación de los futuros motociclistas y, en consecuencia, contribuir a la reducción de los siniestros viales en las rutas y calles de Entre Ríos mediante criterios de evaluación más homogéneos y exigentes.