Concordia rindió homenaje al General Güemes

“En esta oportunidad nos reúne el bronce y la memoria, máximo guardián de las fronteras, faro moral indiscutible. Güemes fue la encarnación del patriotismo inquebrantable en tiempo de profunda incertidumbre, su amor por la libertad, por la patria, fue absoluto, anteponiendo el bien común a cualquier interés personal, su vida nos habla de una lealtad a toda prueba” manifestó el Comandante Pérez.

Por su parte el intendente Azcué destacó la figura de Güemes por ser alguien que no dudó “en entregar su vida por la Patria, dejando con ello una profunda enseñanza y un legado para todos. Es una fecha que nos invita a reflexionar desde el lugar que nos corresponde a cada uno”.

Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano Carlos Gatto; el secretario de Servicios Públicos Oscar Ramírez; el subsecretario de Desarrollo Social Roberto Niez; concejales; autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Veteranos de Malvinas y las escuelas N° 17 “Martín Miguel de Güemes” y Escuela Nina Nº43 “Bernardino Rivadavia”.