Concordia: robó una moto para ir a la casa de su ex, con quien tenía una restricción de acercamiento

Un insólito y violento episodio tuvo lugar en la zona oeste de Concordia, donde un joven de 25 años terminó detenido tras cometer dos delitos en simultáneo: violar una restricción de acercamiento hacia su ex pareja y trasladarse hasta el lugar en una motocicleta robada.

El operativo se inició a raíz de un llamado de emergencia a la Comisaría Octava. Una vecina alertó a los uniformados que su ex concubino se había presentado en su vivienda, violando de forma flagrante las medidas de restricción de acercamiento vigentes que la Justicia había dispuesto para protegerla.

La detención y el hallazgo del rodado

Al llegar rápidamente al domicilio, el personal policial constató la presencia del agresor en el lugar. Sin embargo, las sorpresas no terminaron allí. Al revisar las inmediaciones de la propiedad, los efectivos divisaron una motocicleta Motomel S2 de 150cc, de color azul, estacionada en la vereda.

Al proceder al control del vehículo en el que se había trasladado el sujeto, los agentes advirtieron signos evidentes de violencia:

El sistema de arranque poseía los cables cortados (puenteado).

Ante la sospecha de un ilícito, se realizaron las consultas pertinentes con la Comisaría Séptima, desde donde se confirmó que el motovehículo coincidía exactamente con uno que había sido denunciado como sustraído apenas unos minutos antes en esa jurisdicción.

Actuaciones judiciales

Frente a este escenario, los funcionarios policiales procedieron a la inmediata aprehensión del individuo por el doble delito de desobediencia judicial y robo/hurto de motovehículo.

Con información de policía de Concordia

Redaccion de 7Paginas

Asimismo, se procedió al secuestro formal del rodado para realizar los peritajes correspondientes antes de ser devuelto a su legítimo dueño. El detenido quedó a disposición de la Unidad Fiscal en turno.