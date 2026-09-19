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Viernes 18 de septiembre de 2026
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Concordia: Se abrió las inscripciones para guardavidas de la temporada 2026-2027

La Municipalidad de Concordia informo a 7Paginas, que a partir del 22 de septiembre y hasta el día 30 inclusive, estarán abiertas las inscripciones para guardavidas de la temporada 2026-2027.
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Redacción 7Paginas

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La inscripción se realizará mediante un formulario online, disponible durante el período establecido.

Además, los interesados deberán presentar la documentación requerida de manera presencial en la Dirección de Protección Civil y Emergencias Sanitarias, ubicada en San Lorenzo Oeste 101.

La documentación a presentar incluye certificado de reincidencia y certificado de capacitación que acredite la formación como guardavidas, en papel foliado y con copia fiel.

Formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/15jq8bgZPEzRMwNlzMfXQ1vqhXm05MvhnyCpm63z8RQI/viewform?edit_requested=true