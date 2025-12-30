Concordia: se conocieron los ganadores del último sorteo del año del Programa “Buen Contribuyente”

El sorteo se realizó bajo la supervisión de la escribana María Margarita Bizio, garantizando la transparencia y legalidad del procedimiento, como ocurre habitualmente en cada edición del programa.

De acuerdo a lo informado oficialmente, el primer premio, consistente en un televisor Smart de 43 pulgadas, fue adjudicado al contribuyente Angélico Omar Gregorio, con el número 1362.

El segundo premio, un horno microondas, correspondió al contribuyente Delar Raúl, quien resultó ganador con el número 8870. En tanto, el tercer premio, una multiprocesadora, fue para la contribuyente Delaloye María Alejandra, con el número 2023.

Desde la Municipalidad destacaron la continuidad del Programa “Buen Contribuyente” a lo largo del año, subrayando su importancia como herramienta para incentivar el cumplimiento tributario y reconocer el compromiso de los vecinos con el desarrollo de la ciudad.