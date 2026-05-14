Concordia se consolida como plaza estratégica: Fuerte presencia en el lanzamiento de «Meet Up 2026»

La delegación concordiense estuvo integrada por la Subsecretaria de Turismo y Presidenta Ejecutiva del EMCONTUR, Lic. María Belén Schauvinhold; el presidente del Concordia Buró, Agustín Negri, y José Ostrosky, integrante del buró local.

Un motor para la economía regional

El acto de lanzamiento fue encabezado por el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, junto a la presidenta de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA), Patricia Durán Vaca. Durante la ceremonia, las autoridades nacionales coincidieron en que el turismo de reuniones es un motor fundamental para la atracción de inversiones, la generación de empleo y el fortalecimiento de las economías regionales.

Para Concordia, este segmento representa una oportunidad estratégica para desestacionalizar la oferta turística y dinamizar el sector productivo y comercial a través de encuentros de alcance nacional.

Alianza estratégica con AOCA

Previo al evento central, las autoridades de Concordia mantuvieron una reunión de trabajo clave con la cúpula de AOCA, incluyendo al vicepresidente Fabián Moncada y a la directora estratégica institucional, Mónica Montes Roberts.

En este encuentro se avanzó en una agenda de trabajo conjunta destinada a:

Fortalecer el perfil de Concordia como sede de congresos y ferias.

Incorporar a la ciudad en nuevos circuitos nacionales de eventos empresariales y comerciales.

Generar nuevas oportunidades de capacitación y financiamiento para el sector.

Innovación y trabajo articulado

Desde la Subsecretaría de Turismo destacaron a 7Paginas, que la ciudad proyecta un modelo de crecimiento basado en la innovación y la sustentabilidad. El éxito de esta gestión radica en el trabajo articulado entre el sector público y el privado, permitiendo que Concordia sea cada vez más elegida como destino para encuentros estratégicos en la región y el país.

Con esta participación en Meet Up 2026, Concordia reafirma que está preparada para competir en las grandes ligas del turismo de eventos, ofreciendo infraestructura y servicios de calidad para el mundo empresarial y profesional.