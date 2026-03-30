«Concordia se Encuentra» debutó con una multitud en el barrio Centenario: «Queremos una cultura en movimiento», dijo Gatto

La noche de este domingo, la plaza del Barrio Centenario se transformó en un gran escenario a cielo abierto. Una multitud de vecinos se acercó para dar la bienvenida a «Concordia se Encuentra», un programa municipal que apuesta a fortalecer la identidad local a través del encuentro cara a cara entre los artistas y sus barrios.

A pesar de las altas temperaturas, el clima que se vivió fue de fiesta. Los números artísticos locales lograron que el público no solo escuchara, sino que se apropiara del espacio bailando al ritmo de la música popular. Durante el evento, se presentó oficialmente la canción distintiva del programa, interpretada por Omar Kueider, Lorena Cora y otros artistas locales, pieza que se convertirá en el estandarte de cada desembarco barrial.

La cultura como punto de encuentro

En diálogo con 7Paginas, el subsecretario de Educación y Cultura, Carlos Gatto, se mostró sumamente satisfecho con el arranque del ciclo: “El vecino está esperando ese acercamiento de la cultura al barrio para compartir alegría e ilustración. Queremos que la gente se encuentre con nuestra cultura local, que es lo que marca nuestra identidad”.

Gatto explicó que, debido a la magnitud de la ciudad, la estrategia consiste en regionalizar los eventos. “Tenemos más de cien barrios, por lo que buscamos centros o núcleos donde puedan converger los vecinos de zonas aledañas”, detalló.

Una agenda cargada: Semana Santa y el 25 de Mayo

El funcionario aprovechó la oportunidad para anticipar lo que será una semana de intensa actividad cultural en el marco de las festividades cristianas:

Feria de las Golondrinas: La tradicional feria artesanal se instalará los cuatro días de Semana Santa en la Plaza 25 de Mayo.

Misa Criolla: El viernes por la noche, frente a la Catedral, se realizará un espectáculo programado para todo público.

Encuentro de Coros: El sábado, la Iglesia de los Padres Capuchinos recibirá a coros litúrgicos en un concierto especial.

Vigilia del 2 de Abril: Se preparan números artísticos para acompañar el evento en la Costanera en honor a nuestros veteranos y caídos en Malvinas.

Mirando más allá, Gatto sorprendió con un anuncio sobre la Gala del 25 de Mayo: “Este año vamos a hacer una gala diferente, abierta al público popular. Estamos buscando un lugar amplio para que la gente pueda concurrir libremente y disfrutar de la víspera de nuestra fecha patria”.

“Buscamos una cultura en movimiento”, concluyó el subsecretario, reafirmando el compromiso de todo el equipo municipal para que el vecino de Concordia recupere el protagonismo en cada evento público.

Redaccion de 7Paginas