Concordia: se entregaron los premios y distinciones del concurso “Turista en mi Ciudad”

El certamen, organizado por la Subsecretaría de Turismo —dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo Municipal— junto al Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y la Dirección Departamental de Escuelas, contó además con el acompañamiento de la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia (AHGC). Cabe destacar que Concordia es la única ciudad de Entre Ríos en sostener dos programas de sensibilización turística: este concurso y “Explorá Concordia”, ambos enmarcados en las políticas públicas que promueven una cultura de calidad turística y sentido de pertenencia comunitaria.

Los ganadores

En esta edición 2025 participaron más de 150 trabajos realizados por estudiantes de 21 escuelas secundarias, de los cuales fueron distinguidos tres primeros puestos y cuatro menciones especiales.

1° Puesto: Anahí Capellitti – 4° Año “A” – Instituto “Jesús Nazareno”. Premio: una notebook (AHGC) y para su curso un viaje al Palacio San José y a Concepción del Uruguay (CTM – Delegación Argentina).

2° Puesto: Facundo Soria – 4° Año “A” – Escuela Sec. y Sup. N°1 “Cesáreo Bernaldo de Quirós”. Premio: una tablet (EMCONTUR) y para su curso una visita al Parque Nacional El Palmar (CTM).

3° Puesto: Alexis Waigant – Técnica N°1 “Brigadier Gral. Pascual Echagüe” – Curso 402. Premio: una tablet (EMCONTUR) y para su curso una visita guiada al Complejo Hidroeléctrico Salto Grande (CTM).

Menciones especiales

Experiencia Turística Integral: Abigail Ovelar – Escuela N.° 27 Dr. Domingo Santo Liotta.

Diversidad Experiencial: Alma Julieta Bonatto Cettour – Escuela Sec. N.° 2 José G. Artigas.

Experiencia Tierra Mágica de El Principito: Lara Garavello – Escuela D-205 San Roque González.

Experiencia Circuito Puentes de la Fe: Luciana López Barrios – Escuela Sec. y Sup. N.° 1 Cesáreo B. de Quirós.

Los estudiantes recibieron vouchers en artículos de librería (Casa Fornés), mientras que las instituciones obtuvieron pizarras y circuitos turísticos (EMCONTUR).

La muestra

Los trabajos seleccionados se exhibirán en el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini) a partir del 27 de septiembre y podrán ser visitados todos los días de 8 a 20 horas.

Autoridades presentes

La ceremonia de premiación contó con la presencia del Secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer; el presidente ejecutivo del EMCONTUR, Laureano Schvartzman; el director departamental de Escuelas, José Luis Ferrari; y la profesora Celené María Laffitte, reconocida como una de las impulsoras del concurso. También asistieron concejales, representantes del EMCONTUR y supervisores de escuelas públicas y privadas.