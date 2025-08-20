7PAGINAS

Martes 19 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

Concordia: se incendió un auto dentro de una concesionaria

En horas del mediodía de este martes, un incendio declarado en una concesionaria de autos ubicada sobre avenida Eva Perón al 1500 de Concordia generó preocupación y la rápida intervención de los bomberos.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El siniestro se originó pasadas las 13 horas en un automóvil Renault Fluence que se encontraba en el sector de taller del local. Como consecuencia, el vehículo quedó seriamente afectado y parte de la estructura del comercio también sufrió daños.

En el lugar trabajaron con inmediatez las unidades 4 y 23 de los Bomberos Voluntarios de Concordia, junto a personal de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos. La labor coordinada permitió evitar que las llamas se propagaran y afectaran a otros autos que se encontraban en el predio.

Gracias al rápido accionar, los daños fueron contenidos y no se registraron personas heridas.

Con información de Bomberos voluntarios

Redacción de 7Paginas.