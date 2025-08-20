Concordia: se incendió un auto dentro de una concesionaria

El siniestro se originó pasadas las 13 horas en un automóvil Renault Fluence que se encontraba en el sector de taller del local. Como consecuencia, el vehículo quedó seriamente afectado y parte de la estructura del comercio también sufrió daños.

En el lugar trabajaron con inmediatez las unidades 4 y 23 de los Bomberos Voluntarios de Concordia, junto a personal de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos. La labor coordinada permitió evitar que las llamas se propagaran y afectaran a otros autos que se encontraban en el predio.

Gracias al rápido accionar, los daños fueron contenidos y no se registraron personas heridas.

Con información de Bomberos voluntarios

Redacción de 7Paginas.