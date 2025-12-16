Concordia: se inscribió la primera empresa al Registro Municipal de la Economía del Conocimiento

A partir de su incorporación, Finnegans S.A. accederá a importantes beneficios fiscales, entre ellos la exención de la Tasa Comercial y de la Tasa General Inmobiliaria por un período de cinco años, con la posibilidad de prórroga hasta diez años en caso de ampliar su plantilla de empleados o realizar inversiones significativas en infraestructura.

Además de los beneficios impositivos, la empresa contará con acceso prioritario a espacios de innovación como incubadoras, aceleradoras y coworkings públicos, así como asesoramiento técnico y acompañamiento en la formulación de proyectos estratégicos de innovación y desarrollo. También tendrá prioridad en programas de empleabilidad y desarrollo económico impulsados por el Municipio.

Durante el encuentro, Azcué destacó la importancia de acompañar al sector privado en iniciativas vinculadas a la economía del conocimiento. “Somos conscientes del enorme potencial que tiene nuestra ciudad y estamos trabajando para transformarla, generando posibilidades de crecimiento y desarrollo como en este caso, a partir de un emprendimiento que viene del sector privado, a quienes debemos darles todas las herramientas que necesiten para alcanzar sus sueños”, afirmó el jefe comunal. En la misma línea, subrayó que el objetivo es “que Concordia sea el mejor lugar para criar a nuestros hijos, y para eso debemos continuar generando políticas públicas que generen oportunidades con un Estado cada vez más eficiente”.

Por su parte, el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra, resaltó el proceso de modernización y alivio fiscal encarado por la actual gestión. “Somos la administración que mayor reducción de la presión fiscal ha logrado sobre el sector privado, modernizando la Municipalidad como hasta hace poco no era posible. Esto implicó un cambio cultural que se alcanza con transparencia”, sostuvo. Además, señaló que en Concordia “hay emprendedores y empresas que nos hacen sentir muy orgullosos”, y remarcó la importancia de acompañarlos para que continúen creciendo y generando alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional.

En tanto, el director de Innovación y Economía del Conocimiento, Pedro Kohn, calificó la inscripción de la primera empresa como “un gran hito que completa la primera fase de la estrategia del área, que hoy se transformó en una política de Estado gracias al trabajo sostenido que venimos realizando”.

Desde el sector privado, Blas Briceño, representante de Finnegans S.A., valoró el acompañamiento del Municipio y señaló que “este beneficio nos alienta a seguir invirtiendo en la ciudad, trabajando con los recursos y el conocimiento disponibles en Concordia”. Destacó además el desarrollo de talento local y las oportunidades que se abren para jóvenes y profesionales.

En el mismo sentido, Diego Fernández, socio fundador de DEFYMOTION Robotics, afirmó que “comenzar un posible negocio con exenciones impositivas de este tipo da una potencia muy importante para salir al mercado”.

Del encuentro participaron también el director de Rentas, Fernando Marsicano; la concejal Verónica Del Boca; y representantes de distintas empresas vinculadas a la economía del conocimiento de la ciudad.