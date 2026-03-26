Concordia: se lanzó la edición 2026 del programa “Red de escuelas sustentables”

El propósito del programa es que las escuelas promuevan acciones sustentables como el reciclaje, el compostaje y la plantación de árboles, a la vez que se les proporciona un espacio para compartir experiencias y proyectos ambientales. Durante el año pasado participaron más de 3000 estudiantes en actividades de educación ambiental.

El Secretario de Servicios Públicos Alejandro López agradeció y destacó “la importancia de programas como éste que apuntan a la concientización ambiental de los chicos en edad escolar”, que luego llevan a sus hogares este tipo de prácticas. “El lugar en el que vivimos lo cuidamos entre todos” , aseveró.

El Subsecretario de Ambiente Joaquín Gobetto recordó que “este es el año número 11 del programa, estamos muy contentos de que se pueda seguir adelante con esta iniciativa que es de interés local a todas las escuelas, apostando a una mayor participación, tanto pública como privada, que desde ya están invitadas a ser parte”.

Héctor Rivero, responsable del Departamento de Estudios y Proyectos de la Subsecretaría de Ambiente, detalló que la acción se centrará “en cuatro ejes temáticos pero abiertos a la posibilidad del trabajo con los docentes. Nosotros acompañamos el trayecto formativo de los estudiantes y resaltamos que la propuesta es abierta”.

Por último, se destacó que el alcance del programa “Red de Escuelas Sustentables” no se limita a la ciudad por lo que se invita a participar a escuelas de otras localidades del departamento Concordia.

Para quienes deseen participar ya se encuentra disponible el formulario para que puedan inscribirse:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuUGkMr33HKmMrqsWViU-ClnbjJmPp1lVGKsDi3wop-4d-Ww/viewform