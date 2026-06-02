Concordia se moviliza: convocan a la marcha Ni Una Menos 2026 bajo la consigna ¡Que Arda!

Al cumplirse un nuevo aniversario de la histórica primera movilización nacional, la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y NB+ de Concordia convocó a la comunidad a sumarse a la marcha del Ni Una Menos 2026.

La convocatoria local se enmarca en una nueva jornada de visibilización y protesta en todo el país. En Concordia, la cita está programada para este miércoles 3 de junio a las 18:00 hs. en la Plaza 25 de Mayo, donde se iniciará la concentración.

Según informaron las organizaciones convocantes a 7Paginas, a partir de las 19:00 hs. se dará inicio a la movilización por las calles céntricas de la ciudad. Para esta edición, la marcha tendrá la particularidad de ser acompañada por el sonido de tambores y el encendido de antorchas, elementos que acompañarán el reclamo colectivo.

Las consignas de este año

Bajo el grito de ¡QUE ARDA!, la asamblea local emitió un documento donde fundamentan los motivos de la permanencia en las calles:

“Marchamos contra la violencia machista planificada que arrasa con la vida de las mujeres, niñas y adolescentes”, expresaron desde la organización.

El colectivo multisectorial enfatizó que la fecha no solo representa un momento de memoria por las víctimas de femicidios y transfecticidios, sino también un espacio de denuncia activa ante las distintas violencias de género, económicas y simbólicas que atraviesan los cuerpos y las realidades cotidianas en la región.

Desde la organización invitan a vecinas, vecinos, agrupaciones sociales, estudiantiles y sindicales a acercarse con sus carteles, banderas y antorchas para consolidar un reclamo que sigue vigente en la agenda pública local.