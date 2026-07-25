Concordia se moviliza para visibilizar el TDAH con una caminata abierta a toda la comunidad

Según lo anticipado a 7Paginas, la propuesta invita a toda la comunidad a participar de una caminata destinada a promover la inclusión, la comprensión y la sensibilización sobre esta condición que afecta a niños, adolescentes y adultos.

La concentración está prevista para las 15:30 horas en el Centro de Convenciones de Concordia, desde donde los participantes partirán a las 16:00 horas en dirección a la Plaza 25 de Mayo, donde culminará la actividad.

Como símbolo de apoyo a la campaña, los organizadores solicitaron a quienes se sumen a la caminata que concurran con alguna prenda de vestir o accesorio de color naranja, color que identifica la iniciativa y busca dar mayor visibilidad al mensaje.

Desde TDAH Concordia destacaron que la actividad pretende generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de comprender y acompañar a quienes conviven con este trastorno, promoviendo una comunidad más informada, empática e inclusiva.