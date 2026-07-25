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Sábado 25 de julio de 2026
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Concordia se moviliza para visibilizar el TDAH con una caminata abierta a toda la comunidad

Bajo el lema "Hagamos visible lo invisible", el próximo martes 28 de julio se llevará a cabo la jornada "Concordia Camina por el TDAH", una iniciativa impulsada por TDAH Concordia con el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia, con el objetivo de concientizar sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
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Redacción 7Paginas

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Según lo anticipado a 7Paginas, la propuesta invita a toda la comunidad a participar de una caminata destinada a promover la inclusión, la comprensión y la sensibilización sobre esta condición que afecta a niños, adolescentes y adultos.

La concentración está prevista para las 15:30 horas en el Centro de Convenciones de Concordia, desde donde los participantes partirán a las 16:00 horas en dirección a la Plaza 25 de Mayo, donde culminará la actividad.

Como símbolo de apoyo a la campaña, los organizadores solicitaron a quienes se sumen a la caminata que concurran con alguna prenda de vestir o accesorio de color naranja, color que identifica la iniciativa y busca dar mayor visibilidad al mensaje.

Desde TDAH Concordia destacaron que la actividad pretende generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de comprender y acompañar a quienes conviven con este trastorno, promoviendo una comunidad más informada, empática e inclusiva.

 

 