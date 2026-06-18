Concordia se prepara ante la posible llegada de “El Niño” y avanza en un protocolo de emergencia

Segun supo 7Paginas, el encuentro fue encabezado por el intendente Francisco Azcué y contó con la participación de representantes de las distintas instituciones que integran el organismo. Durante la jornada se analizó una propuesta de planeamiento y simulación elaborada por el Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”, que establece funciones específicas y responsabilidades para cada una de las entidades involucradas.

La iniciativa busca definir con anticipación los procedimientos a seguir frente a distintos escenarios posibles derivados del fenómeno climático. Entre los aspectos contemplados figuran la cantidad de familias que podrían verse afectadas, los espacios disponibles para evacuaciones y alojamientos temporarios, la asistencia sanitaria y alimentaria, así como la logística para los traslados y la distribución de recursos.

Trabajo preventivo y planificación

Tras la reunión, el intendente Azcué destacó la importancia de trabajar con previsibilidad ante un fenómeno cuyo impacto aún no puede determinarse con precisión.

“Si bien no se conoce con exactitud cuándo va a ocurrir este fenómeno ni qué magnitud tendrá, en esta reunión se plantearon distintos escenarios de acuerdo a la altura que podría alcanzar el río, cuántas familias resultarían afectadas y con qué recursos contamos para hacer frente a cada situación”, explicó.

El jefe comunal remarcó que cualquier evento de estas características tendría consecuencias directas sobre numerosos vecinos de la ciudad, por lo que insistió en la necesidad de mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.

“Pedimos responsabilidad porque cuando circula información falsa se genera preocupación innecesaria y se dificulta una actuación eficiente de los organismos encargados de responder ante la emergencia”, sostuvo.

Un COE activo y coordinado

Azcué subrayó además que la ciudad cuenta con un Comité Operativo de Emergencias activo, integrado por instituciones con experiencia en situaciones críticas, lo que permite avanzar en la preparación y coordinación de acciones antes de que sea necesario intervenir.

En ese sentido, adelantó que durante los primeros días de julio se realizará una nueva reunión en la que quedarán establecidos los procedimientos de actuación específicos para cada escenario contemplado, de acuerdo con las prioridades definidas en este encuentro.

Amplia participación institucional

El Comité Operativo de Emergencias de Concordia está conformado por distintas áreas de la Municipalidad, junto a representantes del Ejército Argentino, Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios y Zapadores, Policía de Entre Ríos, Gendarmería Nacional, Cooperativa Eléctrica, Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y Cruz Roja Argentina.

Con este trabajo conjunto, Concordia busca fortalecer su capacidad de respuesta y garantizar una actuación rápida y organizada ante los posibles efectos de “El Niño”, priorizando la protección de las familias y la seguridad de toda la comunidad.