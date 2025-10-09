Concordia se prepara con una variada agenda para disfrutar el fin de semana largo

Desde el municipio invitan a recorrer los paisajes locales, descubrir la historia y aprovechar los beneficios de la tarjeta digital ConcorPass, el programa que brinda descuentos y promociones exclusivas en una amplia variedad de experiencias, tanto para turistas como para vecinos de la ciudad.

Habrá actividades para todas las edades, incluyendo espectáculos artísticos, ferias, paseos guiados, deportes al aire libre y propuestas gastronómicas en distintos puntos de la ciudad.

La agenda completa, con horarios y lugares, estará disponible en los canales oficiales de Turismo Concordia, para que cada visitante pueda planificar su recorrido y disfrutar al máximo de este fin de semana largo.